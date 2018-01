Calais : Emmanuel Macron défend sa politique migratoire

Calais est devenu le symbole de la crise des migrants. Dans ce contexte, Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux pour reprendre la main. Il a visité un centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) où il a dialogué avec des bénévoles et des migrants. Ces derniers ont peur d'être expulsés du territoire ou de voir leurs demandes rejetées.



