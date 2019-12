Réforme des retraites : que sait-on du simulateur officiel promis par le gouvernement ?

Car si plusieurs outils de calcul des futures retraites, mis en place par des syndicats ou des think tank, existent d’ores et déjà en ligne, aucun n’a pour l’heure de valeur officielle, suscitant parfois des doutes quant à leur fiabilité. A l’instar de celui de l’Institut de la protection sociale (IPS), certains sont même taxés d’être "volontairement à charge" contre la réforme.

Elle a précisé les contours de ce qui sera mis en place par le gouvernement. "Le simulateur est long à construire, mais dès la semaine prochaine, il y aura des simulations de cas-types, c'est-à-dire des exemples, plein d'exemples, selon les professions, les âges, etc." Mais les résultats ne pourront pas encore être personnalisés "car tout n'est pas encore inscrit dans la loi, il y a encore des choses à négocier, tout n'est pas totalement calé".

Il faut dire que la mise en place de ce dispositif, pilotée par le haut-commissariat, n’est pas des plus simples. Comme nous l'indiquait Matignon mercredi, "les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre n’importe quel simulateur sur la table". Dans un premier temps donc, celui-ci ne devrait d'abord comporter qu’une série de "cas types", avant d’être enrichi au fur et à mesure d’ici au vote de la loi. Toujours selon Matignon, la version finale pourrait être disponible "dans les trois à six mois après le vote" du texte.

Un délai confirmé par Gabriel Attal, sur LCI, ce 18 décembre. Le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a précisé que des "cas-types" seront d'abord disponibles afin de permettre aux Français de se projeter. Selon nos informations, à partir de jeudi, 80 cas-types de Français avec le montant de leur retraite dans le système actuel et dans le futur système avec hypothèse 62 et 64 ans, devraient être diffusés.

Aux alentours du 22 janvier, il y aura environ 150 profils et cas-types. Le "simulateur individuel", appelé de ses voeux par Emmanuel Macron et Edouard Philippe, "est très difficile à mettre en oeuvre avant que la loi soit votée", prévient Gabriel Attal.