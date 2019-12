Réforme des retraites : que sait-on du simulateur officiel voulu par le gouvernement ?

Car si plusieurs outils de calculs mis en place par des syndicats ou des think tank existent d’ores et déjà en ligne, aucun n’a pour l’heure de valeur officielle, suscitant parfois des doutes quant à leur fiabilité. A l’instar de celui de l’Institut de la protection sociale (IPS), certains sont même taxés d’être "volontairement à charge" contre la réforme.

Il faut dire que la mise en place de ce dispositif, pilotée par le haut-commissariat de Jean-Paul Delevoye, n’est pas des plus simples. Comme nous l’a indiqué Matignon plus tôt dans la journée, "les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre n’importe quel simulateur sur la table". Dans un premier temps, celui-ci ne devrait ainsi comporter qu’une série de "cas types", avant d’être enrichi au fur et à mesure d’ici au vote de la loi. Toujours selon Matignon, la version finale devrait ainsi être disponible "dans les trois à six mois après le vote" du texte.