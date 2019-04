Calendrier du gouvernement : qu'en pense Françoise Degois ?

Edouard Philippe a dévoilé lundi le calendrier de sortie de crise du gouvernement pour les trois prochains mois. Le Premier ministre a évoqué l'ENA, la conférence sociale et territoriale, les impôts, la réforme constitutionnelle et le rapport de Delevoye sur la retraite. Françoise Degois dénonce "l'empilement des dossiers" qui, selon elle, est une "ruse". Les comités qui ont été nommés seraient une manière de gérer le temps et occuper le terrain.



