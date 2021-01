Campagne de vaccination : Castex demande que "cessent les polémiques stériles"

Il en appelle à la "sérénité". Après avoir confirmé que les lieux culturels, les stations de ski et les bars et restaurants ne rouvriraient pas avant plusieurs semaines, le Premier ministre a poussé un petit coup de gueule à l'issue du point presse hebdomadaire consacré au Covid-19. "Je demande que cessent les polémiques stériles qui n’apportent rien sinon que d’inquiéter inutilement nos concitoyens", a-t-il déclaré, en référence aux critiques qui pleuvent sur le gouvernement depuis le lancement de la campagne de vaccination, jugée trop lente.

"On ne peut pas, alors que le match vient de commencer et qu’il durera plusieurs mois, prétendre dès les premières minutes, que dis-je, dès les premières secondes, qu’il est déjà perdu ! On va y arriver calmement ... mais sûrement", a ajouté le chef du gouvernement, qui réfute qu'un démarrage lent ne permettrait pas d'arriver aux résultats escomptés. Il a notamment jugé indispensable de prendre le temps de recueillir le consentement de tous, et de convaincre les plus réticents à la vaccination.

"Montrons que nous sommes une nation solidaire, une nation généreuse. J’en appelle, une nouvelle fois, à notre sens des responsabilités, individuelles et collective", a-t-il poursuivi. "Il s’agit d’un défi humain et logistique considérable et inédit qui nécessite patience et détermination. Je ne doute pas de notre succès collectif", a-t-il conclu, insistant sur la nécessité selon lui de ne plus se diviser sur le sujet.

Depuis le lancement de la campagne le 27 décembre, le gouvernement est critiqué pour sa lenteur. En une dizaine de jours, 45.000 personnes ont été vaccinées en France, contre des centaines de milliers chez certains de nos voisins européens. Ce chiffre est resté bloqué à 500 jusqu'au 3 janvier.