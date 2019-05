Campagne des européennes : Olivier Faure charge Nathalie Loiseau

La campagne des européennes bat son plein dans l'Hexagone. Les états-majors sont tous sur le terrain. Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure est allé soutenir Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique-PS. À sept jours du scrutin, il n'a pas épargné Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche. "À force de ne plus la voir, elle est devenue un objet de curiosité, c'est même devenue un objet de collection" a-t-il mentionné.



