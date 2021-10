EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Attal dénonce "l'écologie punitive" de Jadot, un "Hamon 2.0"

SARKOZY SUR ZEMMOUR





Sans nommer le polémiste, Nicolas Sarkozy est revenu, ce samedi matin depuis la librairie Lamartine à Paris où il dédicace son livre au surlendemain de sa condamnation dans l'affaire Bygmalion, sur la dynamique d'Eric Zemmour, crédité dans un dernier sondage de 15% des intentions de vote pour la présidentielle devant le candidat de droite quel qu'il soit : "Il est le symptôme de quelque chose, il n'en est pas la cause. Vous connaissez ce proverbe chinois : quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bien souvent, on regarde les conséquences et pas les causes. La cause (de la popularité de Zemmour, ndlr) : c'est que tous ceux qui participent au débat public doivent parler plus directement au cœur des Français pour qu'il y ait de vrais débats. Qu'il n'y ait pas cette espèce de pensée unique qui empêche qu'on discute de sujets importants. Et c'est sur cette absence de débats que prospère une parole qui est, assez souvent, excessive."