Campagne présidentielle d'Emmanuel Macron : Benjamin Griveaux dément tout "cadeau"

Quelques jours plus tard, L'Obs et Le Monde viennent mettre un peu plus d'huile sur le feu. Tous deux ajoutent que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a demandé des explications à l'équipe du candidat concernant des "gestes commerciaux", des dons et des dépenses "apparemment personnelles" du futur président pour une valeur totale de 208.984 euros. Les comptes ne seraient donc pas si limpides.