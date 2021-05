Candidate voilée sur une affiche de campagne LaREM : Guerini demande son retrait, le parti se déchire

"L'extrême droite ne doit pas dicter notre agenda politique, et encore moins les règles électorales. Aucun texte de loi n'interdit le port de signes religieux dans une campagne électorale ou lors d'un mandat !", a souligné Cécile Rilhac, députée du Val-d'Oise. "L'extrême droite ne doit pas dicter notre agenda politique, ni nos règles électorales. La loi, rien que la loi ! Le port du voile n'est pas interdit aux candidats aux élections françaises. C'est le choix de chacun : candidats et électeurs", a ajouté la députée du Maine-et-Loire Stella Dupont.

"Avec le recul, je pense que c’était une erreur de répondre à Bardella. Si certains ont été heurtés, je m’en excuse", a déclaré Stanislas Guerini ce mardi matin lors d'une réunion de groupe des députés LaREM. En revanche il persiste sur le fond. "On ne demande pas une modification du droit mais on a une ligne politique qui est de ne pas donner de soutien à des candidats qui affichent leur appartenance", a-t-il expliqué. Selon les informations de LCI, il a été soutenu par le chef des députés LaREM Christophe Castaner. "Quand on est candidat au nom d'un parti politique, on est un candidat qui rassemble et qui ne doit jamais imposer son choix religieux", a-t-il abondé.

Interrogé à ce sujet sur France Inter ce mardi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait exprimé la même ligne. "Aujourd’hui juridiquement, rien n’empêche à une personne de se présenter à une élection avec un signe religieux, en l’occurrence un voile. Du coup ça devient une question politique. Et ce qu’a dit Guerini, c’est que pour La République en marche nous ne souhaitons pas présenter de candidats qui s’affichent sur des documents officiels de campagne avec un signe ostensible religieux. C‘est une question de choix politique."