Candidats malheureux à la présidence de LR, Maël de Calan et Florence Portelli rejoignent Valérie Pécresse

Les courants qui composent Les Républicains semblent de plus en plus contraires En lancant en septembre dernier son mouvement Libres !, Valérie Pécresse s'était fixée un objectif : proposer une vision opposée à celle de Laurent Wauquiez, le patron du parti. Mais pour cela, elle a besoin de soutiens. Elle peut dorénavant compter sur Maël de Calan et Florence Portelli, candidats malheureux à l’élection de la présidence des LR. L’ancien porte-parole d’Alain Juppé devient vice-président du mouvement, il sera en charge du projet, épaulé par Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon. La maire de Taverny (Val-d'Oise) est quant à elle nommée secrétaire générale en charge "de l'organisation et du maillage territorial".





"Je crois qu'une autre façon de faire de la politique est possible", a-t-elle annoncé dans un post Facebook posté ce samedi. "Rejoindre Libres !, c'est rejoindre le laboratoire d'une droite renouvelée, qui ne craint pas le débat d'idées mais qui l'encourage car c'est ainsi que naissent les propositions nouvelles", avance celle qui souhaite "une droite à visage humain", " qui a à cœur de résorber les fractures sociales et territoriales ".