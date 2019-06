Canicule : François Ruffin fait la leçon aux ministres et leurs "bagnoles" peu écologiques

Alors que l'élu de la Somme dit vouloir croiser François de Rugy en espérant que le ministre de la Transition Écologique aura "un peu plus un avis sur la question", celui-ci est aux abonnés absents. Ou en tout cas n’apparaît pas sur la vidéo de 3 minutes 40. Reste que ce dernier a répondu sur Twitter, arguant que le député "préfère faire des films que des propositions".





"S’il était honnête, il dirait que je viens souvent à l’Assemblée à pied et que je me déplace dans Paris avec une voiture électrique", écrit ainsi l'ancien président de l'Assemblée nationale sur Twitter. Un argument repris par Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique, qui a assuré sur BFMTV venir "souvent" à pied bien que, "malheureusement", les membres du gouvernements soient "dépendants" de leur voiture. Et d'ajouter que l'initiative du député dans la cour de l'assemblée n'est autre qu'un "coup de com'".