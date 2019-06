Canicule : la circulation différenciée "inefficace", la ville de Paris dénonce le "défaut d'anticipation de l'Etat"

Il y a à peine 48 heures, Anne Hidalgo se réjouissait que l'Etat décide la mise en oeuvre de la circulation différenciée sous une forme plus stricte, mercredi, puis jeudi, pour faire face à l'épisode de pollution à l'ozone. Jeudi, le ton n'est plus le même. Sollicité par LCI, l'adjoint écologiste aux transports, Christophe Najdovski, tire un bilan particulièrement négatif de l'opération. Comme on a pu le constater la veille en observant les cartes de circulation en temps réel, l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 à 5 ne semble pas avoir eu d'effet sur le trafic, particulièrement chargé.





"Il n'y a pas d'élément tangible" susceptible de confirmer une baisse du trafic dans la capitale depuis mercredi, dénonce l'adjoint d'Anne Hidalgo. "C'était un coup d'épée dans l'eau", nous dit-il. L'élu parisien pointe la responsabilité de l'Etat dans cet échec. "On a un dispositif tout à fait insuffisant et inefficace. La canicule était annoncée depuis plusieurs jours, et par défaut d'anticipation, l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires. On ne peut pas avoir une décision annoncée la veille pour le lendemain, cela aurait dû être plus largement coordonné".