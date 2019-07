Canicule : le retour de l'État nounou ?

Douze ministres étaient sur le pont ce jeudi 25 juillet pour faire face à cette journée de pic de chaleur. Nos ministres et nos secrétaires d'État ont quadrillé tout le territoire et réalisé un véritable tour de France. On a parlé de conseils pour affronter la canicule, de préventions contre les noyades, le point sur la sécheresse, les gestes en cas de malaise, ... Mais comment expliquer cette énorme opération gouvernementale ?



Ce jeudi 25 juillet 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de cette journée de grande mobilisation pour le gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 25/07/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.