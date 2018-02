Cannabis, suicides internes en médecine, plan grand froid... les annonces d'Agnès Buzyn sur LCI

Invitée de LCI ce mercredi matin, la ministre de la Santé et des Solidarités a notamment évoqué le plan grand froid, déclenché dans 22 départements français. Cette dernière a annoncé que 1000 places supplémentaires venaient d'être ouvertes avec le déclenchement de ce plan en plus des 13.000 déjà prévues cet hiver. "Jamais il n'y a eu autant de places ouvertes d'hébergement en France", a-t-elle fait remarquer, alors que la polémique enfle suite aux propos du secrétaire d'Etat Julien Denormandie et du député LREM Sylvain Maillard à l'égard du nombre de SDF dans les rues et de leur volonté supposée d'y rester.





Revenant sur les propos de son collègue du gouvernement, qui évoquait le chiffre de 50 SDF dans les rues, Agnès Buzyn a précisé qu'il s'agissait des chiffres remontés par le 115 à l'Etat, et qu'il recensait non pas le nombre de SDF dans la rue mais le nombre d'entre eux qui n'avaient pas pu être hébergés en dépit de leur demande. Quant aux propos de Sylvain Maillard, la ministre s'en est prudemment éloigné : "On sait que certaines personnes ne souhaitent pas aller dans des centres d'hébergement à cause d'une certaine promiscuité ou d'une certaine violence, mais la majorité accepte d'aller à l'abri".