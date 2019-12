Un sénateur LR souhaite faire interdire la captation et la diffusion d'images de forces de l'ordre

L'information s'est propagée comme une traînée de poudre parmi les Gilets jaunes. Alors qu'une deuxième manifestation contre la réforme des retraites a été organisée ce mardi, de nombreux internautes s'interrogent sur les droits des manifestants. En cause : un amendement - et non une proposition de loi, comme l'avancent certains - d'un sénateur Les Républicains (LR) proposant d'interdire la diffusion d'images des forces de l'ordre, sans leur accord.

"Encore plus d'impunités possibles pour les forces de l'ordre", s'emporte-t-on sur la page Facebook Gilets Jaunes Toulouse. "Le but ? De nous faire peur ? De nous faire taire ? De pouvoir exercer leurs violences en tout discrétion et impunité ?"