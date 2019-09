Carburants : le gouvernement va "veiller" sur les prix mais exclut tout retour d'une taxe flottante

POMPE - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement veillera à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation "injustifiée" des prix des carburants et du fioul domestique, tout en écartant un retour à une taxe "flottante".

"Nous allons veiller dans les jours et les mois qui viennent à ce que distributeurs et pétroliers tiennent leur engagement de répercuter les prix à la baisse lorsque les prix du baril baissent et qu'il n'y ait pas d'augmentation injustifiée des prix de l'essence à la pompe", a affirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion avec les professionnels du secteur.