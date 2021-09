Hausse des prix à la pompe : la grande angoisse du gouvernement

Ne pas revivre l'épisode des Gilets jaunes à quelques mois de l'élection présidentielle. Selon nos informations, la hausse inéluctable des prix à la pompe enregistrée tout au long de l'été suscite une certaine inquiétude au sein de l'exécutif, qui garde probablement en tête que le carburant avait été l'élément déclencheur de la crise sociale qui avait touché le pays à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019.

En cause, notamment : la hausse des prix du pétrole, qui ont retrouvé le niveau qu'ils avaient atteint avant la crise sanitaire du Covid-19. Ces derniers jours, cette augmentation s'est poursuivie, le Sans Plomb 95 pouvant atteindre jusqu'à 1,78 euro le litre (1,585 euro en moyenne) et le SP 98, jusqu'à 1,90 euro (1,655 euro en moyenne), confirmant une tendance plus générale. Depuis le début de l'année, la hausse représente pas moins de 12% pour le gazole et 16% pour le SP 95.