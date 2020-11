Caricatures : Eric Ciotti a vu "une forme de recul" dans l'interview d'Emmanuel Macron à Al-Jazeera

"Face à la menace, il ne faut rien céder, rien concéder. Rappelons-nous ce discours qui flattait les communautarismes. Son discours a changé mais je le mets en garde : on ne négocie pas, on ne cède pas sur les valeurs qui nous sommes", a poursuivi Eric Ciotti.

Cette interview d'Emmanuel Macron se voulait être un pas en avant pour tenter d'apaiser les tensions dans le monde arabe, au sujet de la publication des caricatures et du discours prononcé par le chef de l'Etat, lors des obsèques nationales de Samuel Paty, dans la cour de la Sorbonne. Un discours de soutien aux caricaturistes, y compris les dessinateurs du prophète Mahomet, qui a donné lieu a de nombreuses manifestations, condamnations et appels au boycott à travers plusieurs pays musulmans. Au Bangladesh, en Egypte, et surtout en Turquie : le soutien à la représentation du prophète était perçu comme une injure

Une campagne antifrançaise "indigne" et "inadmissible" pour Emmanuel Macron : "Les gens ont cru comprendre que moi, j'étais favorable" aux caricatures de Mahomet publiées dans la presse, en particulier par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, a fait remarquer le chef de l'Etat dans cet entretien. Ni soutien ni opposé aux caricatures du prophète, il corrige : "Mon rôle est d'apaiser les choses" mais aussi "de protéger" la liberté d'expression en France. Il a dit regretter les "malentendus" et "beaucoup de manipulations", "parfois de dirigeants politiques et religieux", qui étaient, selon lui, à l'origine des appels à manifester et à boycotter les produits français dans plusieurs pays musulmans, du Pakistan au Mali en passant par le Qatar.