CARTE - Quels sont les 54 départements soumis au couvre-feu ?

"Les règles seront les mêmes que pour métropoles déjà placée en couvre-feu depuis samedi dernier". Comme annoncé en début d'après-midi, Jean Castex a annoncé ce jeudi le passage sous couvre-feu de 38 nouveaux départements, ainsi que la Polynésie, avertissant sur la gravité de la situation en France, où "la circulation du virus atteint un niveau extrêmement élevé".

"Le couvre feu s'appliquera de 21h à 6h sur l'ensemble du territoire des départements concernés et, normalement? pour six semaines ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit", a précisé le Premier ministre. Et de rappeler, alors que depuis la semaine dernière seules Paris, l'Ile-de-France et huit métropoles étaient concernées : "Cela signifie qu'à 21h chacun devra être chez soi et que sauf exception tous les lieux services ou commerces recevant du public seront fermés".