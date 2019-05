CARTE INTERACTIVE - Européennes 2019 : quels enseignements tirer des résultats, région par région ?

Les électeurs RN ont répondu présents dans les bastions historiques du parti. Ils l'ont très largement placé en tête dans les Hauts-de-France (33,5%, 2,5 points de plus que Marine Le Pen en 2017). Nathalie Loiseau y réalise un score en-deçà de celui d'Emmanuel Macron en 2017 (17,9%, contre 19,5%). Le RN connaît toutefois un reflux par rapport à la liste emmenée par Marine Le Pen en 2014 (36,2%). Lille se distingue en plaçant LaREM en tête (22%), devant EELV (21,7%).





Dans le Grand Est, le parti de Marine Le Pen est également arrivé largement en tête. Dans les anciennes régions Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne, la liste RN est en première position dans neuf des dix départements, avec 28,2% des voix. Dans les départements de la Meuse, des Vosges, de la Marne et de l'Aube, le RN franchit même la barre des 30%, atteignant jusqu'à 36,07% en Haute-Marne et 35,88% dans les Ardennes. Les grandes villes se démarquent de cette tendance : LaREM arrive en tête à Mulhouse, Metz, Nancy et Strasbourg.





Le Rassemblement national est également arrivé en tête dans les régions rurales de Bourgogne-France Comté et Normandie ; et dans les régions du sud de la France Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.