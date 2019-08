Castaner, un ministre en sursis ?

L'avenir de Christophe Castaner semble très problématique. L'affaire Steve Maia Caniço fragilise de plus en plus sa posture. Aujourd'hui, il est devenu comme une sorte de "ministre virtuel". D'ailleurs, les images de mercredi le confirment. On voyait Édouard Philippe au-dessus de l'épaule de Christophe Castaner comme un tuteur veillant sur les déclarations de son serviteur. Notons toutefois que la situation du ministre de l'Intérieur n'est pas seulement liée à l'affaire Steve Maia Caniço. Il a commis auparavant des fautes qu'il est également en train de payer. Peut-on parler d'un ministre en sursis ?



Ce jeudi 1er août 2019, Éric Decouty, dans sa chronique "La politique", parle de l'avenir de Christophe Castaner. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.