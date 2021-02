Ce qu'il faut retenir des annonces de Castex pour "éviter un nouveau confinement"

"La situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours", a déclaré Jean Castex ce jeudi 25 février. Comme prévu lors de ce point hebdomadaire consacré à l'épidémie de Covid-19, le Premier ministre a confirmé aux Français que la situation sanitaire était critique et qu'"après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15.000 et 20.000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine", avec 30.000 cas positifs mercredi 24 février. Parmi les inquiétudes du gouvernement : le fait que le variant anglais "concerne désormais à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France".

Le chef du gouvernement a donc annoncé le placement en surveillance renforcée de 20 départements, à cause d'un niveau d'incidence élevé (autour de 250 cas pour 100.000 personnes), d'une part de variant supérieure à 50% ou d'une pression hospitalière proche du seuil critique. En l'occurrence, "toute l’Ile-de-France, une grande partie des Hauts-de- France et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et enfin l’Eure-et-Loir".

"J’ai demandé aux préfets des départements concernés d’engager des concertations avec les élus en vue d’inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d’envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque", à savoir un confinement le week-end, a déclaré le chef du gouvernement. "Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors : si la situation continue de se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars."

Le Premier ministre a confié en marge de la conférence de presse que le nombre de départements pouvait évoluer d'ici la semaine prochaine, sous-entendant que la liste pourrait s'allonger. Il a également précisé que tous les départements d'Ile-de-France ne seraient "pas forcément" logés à la même enseigne. "Cela pourrait donner lieu à réflexion sur des mesures de transports et de circulation entre les régions", a-t-il indiqué.