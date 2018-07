Ce qu'il faut retenir du rapport de l'IGPN sur l'affaire Benalla

Ce fut un des points charnière des diverses auditions des commissions d'enquête parlementaires. Alain Gibelin, chef d'état-major de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation) a-t-il été informé en amont de la présence d'Alexandre Benalla sur le terrain, le 1er mai dernier ? Lui, sous serment, a assuré aux parlementaires que, lors de son déjeuner de travail avec Alexandre Benalla et le général Bio-Farina (commandant militaire de l'Elysée), la date du 1er mai n'avait pas spécifiquement été abordée. Et qu'à aucun moment il ne s'était préoccupé de savoir si le collaborateur du Président avait bien reçu ses équipements. Une version contredite par Alexandre Benalla dans son interview au Monde, où il affirme exactement l'inverse.





Dans son rapport, l'IGPN s'accorde à la version d'Alain Gibelin. Et charge son subalterne, Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint, au niveau duquel l'information de la venue d'Alexandre Benalla semble être restée bloquée. Il est ainsi écrit : "Alexandre Benalla, arguant du fait qu'il avait toutes les autorisations nécessaires, aurait convenu téléphoniquement, avec Laurent Simonin, des modalités de sa présence sur le service d'ordre prévu à l'occasion des manifestations du 1er mai. Sans solliciter d'autres garanties, convaincu de la véracité des dires de son interlocuteur et sans évoquer plus avant sa présence en tant qu'observateur sur le service d'ordre avec ses supérieurs hiérarchiques, monsieur Laurent Simonin lui a donné rendez-vous le 1er mai, en début d'après-midi, à la préfecture de police."





Néanmoins, le rapport de l'IGPN prend des précautions : "Beaucoup de ces déclarations ont été faites à chaud et des évolutions sont possibles dans le cadre de l'enquête." Par ailleurs, concernant la présence d'Alexandre Benalla sur le dispositif ce jour précis, il est indiqué ceci : "Il lui a été suggéré le service du 1er mai, dont tout laissait penser qu'il allait être difficile." Une formulation trop évasive pour permettre de savoir qui, précisément, a proposé au collaborateur de l'Elysée de se déplacer ce jour-là.