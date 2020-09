Ce que contient le plan de relance de 100 milliards d'euros présenté ce jeudi par le gouvernement

Intitulé sobrement "France Relance", ce plan d'un montant de 100 milliards d'euros (soit près de 4 fois plus que le plan mis en place lors de la crise économique de 2008) doit permettre de retrouver en 2022 le niveau de richesse d'avant crise. Une contre-attaque à l'inévitable contraction du PIB à cause de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement prévoyant une récession de 11% pour l'année 2020.

Le second volet du plan porte sur la reconstruction industrielle avec pour objectif de "rendre la France plus compétitive et plus souveraine". Au total ce sont environ 35 milliards d'euros qui seront investis pour venir en aide aux entreprises qui bénéficieront de 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production en 2021 mais aussi en 2022, cette réduction d'impôts étant la seule mesure pérenne jusqu'ici annoncée du plan de relance.

Outre les baisses d'impôts, "le plan contient des dispositions concernant le renforcement des fonds propres des entreprises, notamment les entreprises de taille intermédiaire, qui innovent et exportent", précise Jean Castex dans Le Figaro. L'objectif est aussi celui d'aider les entreprises à relocaliser dans les secteurs clés comme la fabrication de médicaments, l'électronique ou l'agro-alimentaire.