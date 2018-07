Ce que Macron va dire devant le Congrès à Versailles ce lundi

Son intervention sur la situation économique et sociale de la France devrait durer au moins une heure. Emmanuel Macron expliquera lundi aux députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles que son action vise à s'attaquer "aux racines du mal" et non aux symptômes, a déclaré vendredi Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, alors que les résultats de la rafale de réformes engagées depuis un an doivent, pour beaucoup d'entre eux, encore se matérialiser.





Selon une source à l'Elysée, ce second discours du président devant le Congrès, prononcé alors que plusieurs sondages

mauvais pour l'exécutif ont été publiés ces derniers jours, permettra de "remettre en perspective l'action du gouvernement". Il ne s'agira pas d'entrer dans le détail des réformes, mais de "donner une vision sur ce que sera la deuxième année du quinquennat" aux parlementaires, a ajouté cette même source.