Ce qui reste de l'image de Jacques Chirac pour les jeunes générations

JT 13H - Parmi les adultes actuels, certains étaient enfants pendant les présidences de Jacques Chirac. Alors comment voyaient-ils l'ancien chef de l'État ? Qu'ont-ils retenu de lui ?

Pour les moins de 25 ans, Jacques Chirac restera le président de leur enfance. Papa rassurant, icône des années 80-90... Ils se souviennent d'un homme formidable, mais finalement pas d'un homme politique. Pour eux, il reste de ce dernier un visage plus culturel que politique. L'ancien chef d'État incarnait pour les jeunes générations une certaine idée de l'élégance à la Française.



