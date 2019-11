Que signifie le Bleuet de France arboré ce 11-Novembre ?

SYMBOLE - Vieille tradition réhabilitée par François Hollande, le Bleuet de France se porte depuis à l'occasion de chaque cérémonie de commémoration des armistices de chaque guerre mondiale. Mais de quoi s'agit-il ?

Dès le premier jour de son "itinérance mémorielle" dans le Nord et l'Est de la France, Emmanuel Macron l'arborait sur son manteau. La petite fleur bleue en tissu aperçue lundi à la boutonnière du chef de l'Etat lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Morhange, en Moselle, comme la veille à Strasbourg, a fait son grand retour en 2012, à l'initiative de François Hollande. Lors des cérémonies organisées à l'occasion du 11-Novembre, date anniversaire de l'armistice de 1918, les personnalités, dont le Président, portent sur leurs vestes ce que l'on nomme le "Bleuet de France". Une veille tradition tombée en désuétude, et réhabilitée par le précédent président de la République, qui l'a porté dès la première commémoration de son quinquennat, contrairement à son prédécesseur Nicolas Sarkozy. En cette semaine de célébrations du centenaire de la fin des combats de la Grande Guerre, le symbole a fleuri sur les vêtements des responsables politiques mais aussi des animateurs télés ou encore des sportifs.

Symbole de solidarité

Et pour cause. Depuis plus de 80 ans, il est fabriqué et vendu chaque année par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, afin d'aider financièrement les victimes de guerre, anciens combattants, pupilles de la Nation et victimes du terrorisme. C'est ainsi que le 10 novembre 2017, lors de leur match contre le Pays de Galles, les Bleus ont par exemple arboré le Bleuet sur leur maillot de match en hommage aux victimes du 13 novembre 2015.

Depuis l'instauration de cette tradition, généralisée dans les années 1930, la distribution des fleurs bleues le 11 novembre, mais également le 8 mai, est le symbole de la solidarité avec les familles de victimes de la guerre. Elle est l'équivalent du coquelicot distribué au Royaume-Uni, et porté par de nombreux britanniques, le 11 novembre. Si François Hollande a réhabilité cette tradition, c'est une loi adoptée début 2012, sous Nicolas Sarkozy, relative à la journée d'hommage à tous les morts de France, qui a poussé le chef d'état-major des armées à demander à l'ensemble des militaires de le porter durant les commémorations.

Deux femmes à l'origine du Bleuet de France

L'histoire du Bleuet remonte à l'immédiat après-guerre. Alors que la Première Guerre mondiale avait laissé derrière elle plus de 20 millions de blessés et d'invalides, deux infirmières, Charlotte Malleterre, fille du commandant de l'Hôtel national des Invalides, et Suzanne Leenhardt, avaient créé un atelier pour les pensionnaires des Invalides, dans lequel elles fabriquaient des fleurs de bleuet en tissu afin de permettre aux blessés de reprendre goût à la vie.

Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer le choix de cette fleur. Il pourrait s'agir d'un héritage des tranchées, où les Poilus désignaient les jeunes recrues sous le nom de "bleuets". L'histoire dit aussi que cette fleur sauvage a continué de pousser sur les champs de bataille malgré le chaos de la guerre. Enfin, le bleu est la première couleur du drapeau tricolore.

