Cérémonies du 11-Novembre : un monument en mémoire des militaires morts en opérations extérieures

Le président Emmanuel Macron avait, à l’occasion d’un discours aux armées à l’hôtel de Brienne le 13 juillet 2018, relancé le projet d’un monument aux Morts en opérations extérieures : "La France n’oublie pas ceux qui sont morts pour elle. Elle n’oublie aucun de ses enfants. C’est notre devoir et c’est notre honneur. C’est dans cet esprit de reconnaissance que j’ai souhaité relancer le projet d’un monument aux Morts (pour la France) en opérations extérieures."

A l’occasion des commémorations annuelles du 11-Novembre, honorant notamment les militaires morts pour la France au cours de l’année écoulée, ce monument, un mémorial symbolisé par une haute sculpture de bronze, sera inauguré dans un espace du parc André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris. Cette sculpture représente six soldats - cinq hommes et une femme - la tête recouverte d'un képi, d'un béret ou d'une casquette, portant un cercueil non visible.