"Certains voulaient me casser la gueule" : sur LCI, Alain Finkielkraut réagit à l'agression dont il a été victime hier

"Barre-toi, sale sioniste", "grosse m..... sioniste", "nous sommes le peuple", "la France elle est à nous", "à Tel Aviv"... Les réactions politiques ont été nombreuses après la violente agression verbale dont a été la cible, samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes, le philosophe Alain Finkielkraut.





Une poignée de manifestants ont pris à partie l'académicien, et il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre pour lui permettre de s'extraire de la foule. Le philosophe, qui a dit avoir "ressenti une haine absolue" à cet instant, est l'invité de LCI dimanche matin. Il reviendra sur cette agression et plus généralement sur la montée des actes antisémites en France, à deux jours d'une marche républicaine à Paris. Un témoignage à suivre en direct à partir de 10 heures.