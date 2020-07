Ces députés-maires préfèrent leur mairie à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ne fait plus rêver. Selon les calculs de plusieurs médias, une vingtaine de députés élus maires dimanche dernier ont choisi de troquer leur mandat de parlementaire contre celui d'élu local (depuis 2017, il est interdit de cumuler des fonctions exécutives locales avec un mandat de député ou de sénateur). Et signe que le palais Bourbon n'est pas la panacée : plusieurs suppléants refusent de prendre la relève, ce qui pourrait conduire à l'organisation de cinq ou six législatives partielles ces prochaines semaines.

Ainsi, dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, Bastien Coriton, suppléant de Christophe Bouillon (PS), ne siégera pas à l'Assemblée. A 38 ans il vient d'être réélu maire de Rives-en-Seine et considère qu'il sera "plus utile localement". "C'est à l'échelon local que l'on est le plus à même de changer les choses", a-t-il dit à Paris Normandie. "Il est jeune et n'est plus du tout dans cet état d'esprit où la fonction de député primait", commente Christophe Bouillon. "La fonction a perdu un peu de reconnaissance. On le voit dans le regard de nos interlocuteurs. Le député n'a pas une grande cote d'amour", dit celui qui quitte l'Assemblée après 12 ans de mandat pour diriger la mairie de Barentin.

Il y aura aussi une partielle à La Réunion où Huguette Bello (groupe communiste) et son suppléant Olivier Hoarau ont été élus maires de Saint-Paul et du Port. Tout comme dans le Maine-et-Loire, où le député LR Jean-Charles Taugourdeau retrouve la mairie de Beaufort-en-Anjou, alors que sa suppléante Elisabeth Marquet a été réélue à Jarzé-Villages. "Ici je suis très opérationnelle. Je me sens utile", a-t-elle dit à l'AFP.