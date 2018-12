Ces questions que pose le voyage de Benalla au Tchad

Suite aux vives réactions de l'Élysée à son encontre, Alexandre Benalla a fait savoir auprès de LCI qu'il était "choqué" et "scandalisé". Des propos qu'il juge "irresponsables" et "d'autant plus méprisables qu'il est de notoriété mondiale que [il] n'exerce plus aucune fonction depuis le 1er août 2018." L'ancien collaborateur accuse même dans le communiqué "certaines personnes" de l'entourage du président de la République de tenir des propos "diffamatoires et calomnieux" pour lesquels il dit avoir d'ores et déjà prévu de saisir le procureur de la République par l'intermédiaire de ses avocats.





Alexandre Benalla accuse des proches du président de vouloir le "salir". "Je suis continuellement, et depuis le début de cette affaire, harcelé par ces mêmes personnes dont le but ultime est de saccager mes vies familiale et professionnelle", écrit-il ainsi. Une situation qui l'amène à considérer qu'il serait la cible d'un coup monté par "certaines personnes au plus haut sommet de l'état", qui souhaiteraient le "faire taire" ou le "neutraliser". Et qui le pousse à conclure : "Ça suffit, de vouloir m’accuser de tout et n’importe quoi, je ne me tairai plus."