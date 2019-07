Ceta : Nicolas Hulot exhorte les députés à avoir "le courage de dire au non" au traité, Macron lui répond

"Demain, chacun de vous aura plus de pouvoir que tous les ministres de l'écologie réunis." Dans une lettre ouverte adressée aux députés et publiée sur Franceinfo, Nicolas Hulot en appelle à la responsabilité de ceux qui voteront demain pour ou contre la ratification du fameux traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada.





"Ayez le courage de dire non", lance aux députés l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, opposé à la ratification d'un accord qu'il juge néfaste pour la santé, le climat et les agriculteurs.