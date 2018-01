Cette fois, c'est sûr, Marine Le Pen veut changer le nom du FN

Le nouveau monde. A l'image du chamboule-tout politique provoqué par la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle et au raz-de-marée de La République en marche dans la foulée lors des législatives, comme tous les autres partis laissés à quai, le FN se cherche lui aussi un nouveau logiciel. Et, à défaut d'avoir changé de présidente - malgré, du propre aveu de Marine Le Pen, une gestion calamiteuse de l'entre-deux tours, et surtout du débat - le Front national veut faire sa révolution. En, notamment, changeant de nom.