Cette photo prise à Lourdes montre-t-elle Emmanuel Macron en train de prier ?

"Vous imaginez le président de la République à genoux sur un tapis tourné vers La Mecque ?", a lancé Adrien Quatennens. "Quand, dans le débat politique et médiatique, la laïcité se confond avec les obsessions contre les musulmans et la police du vêtement, à la fin, il n’y a plus de laïcité du tout...", a poursuivi l'élu du Nord. Une indignation qui n'a toutefois pas lieu d'être puisque le photographe qui a capturé cet instant explique clairement qu'il s'agissait d'une manière de saluer la foule.

Repris par plusieurs médias, ce cliché est attribué à un photographe de l'Agence France Presse (AFP), Ludovic Marin. Pour en savoir plus, il est intéressant de consulter la base de photos de l'agence, où l'on retrouve rapidement celle montrant Emmanuel Macron les mains jointes. La date et l'auteur sont indiqués, mais l'on peut également trouver une légende, nous précisant le contexte.

Via ses réseaux sociaux, il a ainsi complété la légende fournie sur le site de l'AFP, et indiqué que "le président de la République se trouvait au sanctuaire de Lourdes et rencontrait les pèlerins présents qui souhaitaient le croiser". Certains d'entre eux, "à une fenêtre au-dessus de moi", ajoute-t-il, "l’ont interpellé et salué. Il les a regardés, salués et remerciés par ce geste". En période d'épidémie, les contacts physiques étant réduits à leur strict minimum, il est courant d'observer des salutations similaires. Il s'agit d'ailleurs d'une gestuelle habituelle en Asie : il évoque le "namasté" indien autant que le "wai" pratiqué notamment en Thaïlande.

Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est photographié dans cette posture. Des clichés le montrent notamment en train de saluer de la sorte le Prince Charles lors d'un déplacement à Londres, en juin 2020. Le fait que l'on puisse voir dans le cadre son interlocuteur ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation.