"Chacun est libre de s'habiller comme il le veut" : Moreno s'oppose à Blanquer sur la tenue "républicaine" à l'école

Toujours ce mardi 22 septembre, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher s'est alignée sur la position de sa collègue. "Je fais partie de ces gens qui (...) estiment que quand on va à l’école il faut une tenue qui montre que ce n’est pas comme quand on va chez les copains ou pas comme quand on va en soirée. Le vrai truc qui me gêne c’est le fait que la consigne porte plus sur les filles que sur les garçons", a-t-il indiqué sur franceinfo.

La semaine dernière, l'ancienne secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa avait apporté son soutien aux jeunes filles qui réclamaient le droit de porter ce qu'elles voulaient. "Des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes, décolletés, crop top ou maquillage pour affirmer leur liberté face aux jugements et actes sexistes. En tant que mère, je les soutiens avec sororité et admiration", avait-elle écrit sur Twitter. Dans le JDD, elle avait ajouté que les tenues des femmes n'étaient pas "pas responsables du harcèlement sexuel" et que "l'indécence est dans les yeux de celui qui regarde".