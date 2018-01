Changements au FN : après avoir consulté ses adhérents, le parti veut l'avis de ses électeurs

La grande consultation des frontistes se poursuit - et s'élargit. Un cadre du FN a confié mercredi à LCI que le parti de Marine Le Pen, après avoir consulté ses adhérents, souhaite également poser des questions à ses électeurs.





"Il y a les adhérents, mais il y a aussi les électeurs et eux aussi on veut les entendre dans le cadre de la reconstruction", explique ce frontiste, qui évoque une "consultation de panels d'électeurs". Et de donner quelques détails : "Ils seraient une vingtaine dans une salle. Ça se ferait par région. Simplement. C'est nous qui nous en chargerions, pas une agence extérieure."