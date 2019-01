Chantal Jouanno "se retire" du grand débat national après la polémique sur son salaire

Le niveau de rémunération de Chantal Jouanno est presque équivalent à celui des plus hauts personnages de l'État. "C'est le salaire fixé par les autorités pour les présidents de la CNDP, quels qu'ils soient", avait justifié l'intéressée, qui avait invité le public à mettre ce sujet au menu du grand débat.





"Je comprends [que ça puisse choquer] et je pense que c'est important aussi que les gens disent pourquoi ça les choque, en quoi ça pose problème, et à la limite, s'ils veulent faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres", avait ajouté l'ex-judokate et ministre du gouvernement Fillon.