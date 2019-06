Chantiers de voirie retardés à Paris : la mairie reconnaît "une tension" sur l'approvisionnement en matériaux

La mairie de Paris s'y prend-elle trop tard, à seulement un an des élections municipales ? Pour l'adjoint d'Anne Hidalgo, le programme de ces chantiers était anticipé. "Les travaux se font maintenant, ils sont la concrétisation des engagements du début de mandat", assure-t-il. A ceux qui accusent la Ville de rénover la voirie au forceps, l'adjoint répond : "On ne peut pas se désoler du changement climatique et critiquer les travaux qui visent, précisément, à adapter la ville au changement pour la rendre plus vivable. C'est le signe d'une ville qui change. Ces travaux sont nécessaires. On assume d'avancer à pas rapide".





Christophe Najdovski conteste en revanche l'affirmation du Canard selon laquelle il aurait décidé, au début de la mandature, de réduire fortement le budget consacré à l'entretien des chaussées - une décision qui serait à l'origine de ces retards présumés aujourd'hui. "Vous avez déjà vu un adjoint qui réclame une baisse de ses budgets ?" s'est-il défendu.





En avril, la mairie de Paris avait dénombré pas moins de 6.079 chantiers en cours dans la capitale. Mais elle avait affirmé que seuls 457 de ces chantiers relevaient directement d'elle. Selon Christophe Najdovski, "l'essentiel" de ces travaux de voirie seront terminés "à la fin de l'été". De quoi laisser espérer une rentrée plus paisible dans les rues de la capitale.