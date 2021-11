"Macron a fait des choses pour la chasse qu'aucun président n'a fait", estime le patron des chasseurs Willy Schraen

Débarrassés de Nicolas Hulot, leur "bête noire", les chasseurs - et leurs relais - ont obtenu, comme l'avait promis le candidat Macron, que le prix du permis national de chasse soit divisé par deux, revenant à 200 euros par an, et l'extension de de l'autorisation de chasser certaines espèces. "Du clientélisme pathétique", dénoncé par Allain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), jugeant "indécent (...) ce cadeau (fait) aux chasseurs".

Pas plus tard que le 4 octobre, lors d'une brève visite au refuge Saint-Adrien de la SPA, à Gray (Haute-Saône), Emmanuel Macron s'est mué en "ami" des chasseurs, au grand dam des associations de défense de la cause animale. "On oppose souvent les associations, qui sont importantes, qui se battent pour la cause animale et qui protègent les animaux, et de l'autre côté les éleveurs et les chasseurs. (...) On a trop tendance à opposer les mondes dans notre pays. Les chasseurs, ce sont des acteurs de la ruralité. Un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, il aime la nature, sinon il ne ferait pas de chasse."