Chasseurs : un électorat courtisé par Emmanuel Macron ?

En un an, la Fédération nationale de la chasse (FNC) a enregistré 290?000 demandes de validation du permis de chasse national. C'est trois fois plus que l'année dernière. Et c'est grâce à Emmanuel Macron qui a tenu sa promesse de rendre moins cher ce permis, passant de 400 à 200 euros. Permis à moitié prix, porte ouverte au ministère... Pourquoi le président en fait-il autant pour les chasseurs ?



