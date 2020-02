"Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes" : la pique de Macron à Hollande sur le chômage

"Avec un taux de croissance qui a été un peu moins bon que ce qu’on escomptait, dans un environnement européen où la croissance est assez atone, en tout cas moins importante qu’on ne le voudrait, je note que la baisse qui a été vécue et observée l’année dernière permet de montrer qu’il y a une efficacité des politiques qui sont conduites", a-t-il ajouté. "Avec les différentes mesures qui ont été prises de flexi-sécurité, de réforme de l’assurance-chômage, d’investissement dans les compétences, avec les mesures prises en faveur de l’apprentissage, de l’alternance, on commence à avoir des résultats."

Mais "la bataille n'est pas gagnée. Je continue à avoir beaucoup plus d’ambitions que rester à 8%, je vous le confirme. Après, je suis concentré jusqu’au bout et jusqu’au dernier jour, je ne vais pas commencer à mettre des conditions de ceci ou de cela", a-t-il ajouté, en clin d'oeil à François Hollande.

Déjà, avant de se féliciter de ces bons résultats, Emmanuel Macron s'était moqué de l'ancien Président, qui avait conditionné une candidature pour un second mandat aux chiffres du chômage. A la question de savoir s'il ferait de même, l'actuel chef de l'Etat avait dit, en rigolant : "Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Moi j’aime le sport. En sport quand on marque un but, généralement on le célèbre, on dit c’est formidable, tout le monde est content, mais on ne dit pas je ne serai content que si je gagne deux ou trois zéro."