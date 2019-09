"Chirac par ses mots" : ce que contient le livret distribué aux Invalides lors de l'hommage populaire

HOMMAGE - A leur arrivée aux Invalides, les visiteurs venus rendre hommage à l'ancien président de la République se sont vus distribuer un livret intitulé "Jacques Chirac par ses mots", comprenant des extraits de ses discours et de poésie qu’il aimait.

Ce livret d'une vingtaine de pages a été préparé par la famille de l'ancien président de la République. Il comprend des citations de Jacques Chirac, des extraits de poésie qu’il aimait et de cours textes décrivant l’homme et ses journées. Ces derniers ont été rédigés par ses proches. "Il avait cet appétit de la vie, ce panache, cette énergie dévorante qui balaie tout sur son passage" écrivent-ils. "Sa soif d'agir était celle d'un homme libre, libéré de la tyrannie de l'ego, protégé de la passion glaçante de ceux qui ne vivent que pour construire leur statue. Révolté par l'injustice, la souffrance, l'indifférence, son mystère, son moteur étaient sa sensibilité" continuent-ils.

Dans un texte révélant l'intimité de l'ancien chef d'Etat, ils confient : "Jour tranquille ou jour de crise, Jacques Chirac commençait toujours sa journée de travail en appelant un proche ou même une simple connaissance qu'il savait dans la maladie ou dans la peine." Ou encore : "Jacques Chirac avait un secret. Dans une serviette qui ne le quittait jamais, se trouvait une chronologie de l'univers, de la Terre, de l'humanité."

Parmi les citations de l'ex-chef d'Etat choisies par sa famille, on en retrouve une sur la Corrèze prononcée en 1996 ("La Corrèze m'a appris la peine des hommes, leur courage, leur patience, leur dignité, leur indomptable espérance") ou une célèbre sur le climat prononcée en 2002 à Johannesburg ("Au regard de la vie sur terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L'homme, pointe avancée de l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la vie ? C'est le risque qu'aujourd'hui nous courons par égoïsme ou par aveuglement"). Est également consignée une déclaration contre la guerre en Irak datant de 2003 : "Ma position, c'est que, quelles que soient les circonstances, la France votera non... La guerre est toujours la pire des solutions".