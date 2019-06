Chômage : réformer pour réduire l'endettement

Ce mardi matin, Edouard Philippe dévoilera les nouvelles mesures sur l'assurance-chômage. Une réforme destinée à réduire l'endettement et à favoriser l'emploi. Durant la crise, les comptes de l'Unédic, l'organisme qui gère notre assurance-chômage, se sont en effet dégradés et on cumule à ce jour près de 35 milliards d'euros de dette. L'Etat doit ainsi réaliser des économies d'au moins trois milliards d'euros en trois ans. L'une des pistes de cette réforme est de revoir les conditions d'indemnisation qui sont plutôt avantageuses par rapport à celles de nos voisins européens. Syndicats et patronats ne s'alignent toutefois pas à ces mesures. Quelles en sont les raisons ? Le dialogue social pourra-t-il être rétabli ?



