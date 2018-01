Chômeurs, étudiants, migrants, retraites : les chantiers très sensibles d'Emmanuel Macron en 2018

Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, espère voire dans leur éventuelle mobilisation la première brèche dans la politique d'Emmanuel Macron. Les étudiants seront aux premières loges en ce début d'année avec le débat autour du projet de loi pour "l'orientation et la réussite des étudiants", bientôt examiné au Sénat. Au menu de la réforme effective à la rentrée 2018 : la "prise en charge personnalisée" des futurs étudiants, la transformation du cursus de licence et surtout l'instauration de prérequis, ou "attendus", pour entrer dans certaines filières sous tension, ce que l'opposition assimile à de la sélection. Jusqu'ici, le dossier a pourtant mobilisé faiblement la jeunesse et suscité peu de remous à l'Assemblée nationale.