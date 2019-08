Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert annoncent avoir leurs parrainages pour la présidence des Républicains

Fort de ses nombreux soutiens, notamment parlementaires, Christian Jacob, ancien chiraquien et patron des députés LR, fait figure de favori dans cette bataille en interne qui s'annonce, dans un contexte particulièrement difficile pour le parti de droite rendu relativement atone depuis l'élection de 2017 et déserté par certains responsables historiques, comme Valérie Pécresse. Face au député perçu comme fédérateur, Guillaume Larrivé, 42 ans, très impliqué sur les questions de sécurité, entend incarner une forme de renouvellement. Julien Aubert assume quant à lui de représenter une aile droite plus conservatrice au sein du mouvement.





La Haute autorité doit encore examiner et valider les trois candidatures. La liste officielle des candidats sera rendue publique entre le 14 et le 28 août. La campagne interne pourra ensuite démarrer, avec en ligne de mire le vote des militants les 12 et 13 octobre, ainsi que les 19 et 20 octobre en cas de second tour.