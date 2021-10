Christian Jacob : Edouard Philippe "a mis le feu à la France"

Edouard Philippe sous le feu des critiques. Christian Jacob a sévèrement égratigné l'ancien Premier ministre, qui a récemment créé son propre parti politique Horizons. "Quand on entend les propos d'Édouard Philippe aujourd'hui, on a envie de se pincer", affirme le président des Républicains (LR). "Quand on l'entend vouloir remettre de l'ordre dans les comptes publics, il y a de quoi tomber de sa chaise", martèle-t-il dénonçant un "bilan catastrophique". "Jamais les dépenses publiques n'ont été aussi peu contrôlés, et ce avant la crise du Covid-19", ajoute-t-il dans les colonnes du Figaro.