Mort de Steve, Gilets jaunes, Pitié-Salpêtrière... Castaner, ministère amer

Le baptême du feu de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur a été pour le moins mouvementé. Un peu plus d'un mois après la démission de Gérard Collomb, son prédécesseur, le nouveau ministre de l'Intérieur doit faire face aux Gilets jaunes et aux violents incidents qui les accompagnent. Fin novembre et début décembre, plusieurs rassemblements dégénèrent à Paris et notamment sur les Champs-Elysées. L'autorité de Christophe Castaner est alors questionnée, le ministre de l'Intérieur étant dans un premier temps critiqué pour son "laxisme" face aux manifestants.





Suivent plusieurs semaines de mouvements sociaux et d'affrontements durant lesquels Christophe Castaner doit s'expliquer plusieurs fois devant les parlementaires. La question de l'usage des lanceurs de balles de défense est également posée, notamment après l'éborgnement de Jérôme Rodrigues, l'une des figures des Gilets jaunes.





Plusieurs autres personnes sont blessées par des tirs de LBD et accusent les autorités d'orchestrer des violences policières. "Il est vrai qu'on a le sentiment où il y a eu une anticipation des forces policières pour certains actes des Gilets jaunes mais aussi d'autres où cela s'est très mal passé", relate Bruno Cautrès. Depuis novembre, plus de 250 procédures de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) ont été ouvertes. Une affaire refait fréquemment surface sur les réseaux sociaux : celle de Zineb Redouane. Blessée par une grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Marseille et ce, alors qu'elle se trouvait à bord du balcon de son appartement, l'octogénaire meurt quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque. Christophe Castaner avait alors déclaré : "Je ne voudrais pas qu’on laisse penser que les forces de l’ordre ont tué Zineb Redouane. Parce que c’est faux."