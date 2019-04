Castaner recadre la députée Thill après ses propos sur Gabriel Attal, Mahjoubi réclame son départ

Des propos qui ont choqué le député LaREM de Paris, Mounir Mahjoubi. "Vos propos sont en contradiction avec les valeurs d'inclusion de notre mouvement. Prenez vos responsabilités et quittez notre groupe", a-t-il demandé. La députée LaREM des Yvelines Aurore Bergé a aussi critiqué le commentaire d'Agnès Thill : "De fait, par tes mots qui blessent et ciblent certains de nos concitoyens en raison de leur orientation sexuelle, tu fais le choix de rompre avec notre mouvement et nos valeurs", a-t-elle tweeté. "Et Agnès, tu sais, un arc en ciel ça permet de conjuguer plusieurs couleurs harmonieusement."