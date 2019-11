Chute du mur de Berlin : "C’était un symbole mais tout avait commencé bien avant", affirme Hubert Védrine

"On était tellement dans le processus de l’affaiblissement de l’URSS, ce n’était pas un mouvement allemand. On en parlait depuis 1981. Mais pour les Berlinois, cela a été une accélération extraordinaire, même le chancelier Helmut Kohl ne croyait pas encore en une réunification. Nous étions dans une époque visuelle, donc d’émotion. Les gens croient que le mur a été abattu à coups de pioches alors que pas du tout, il a été ouvert. C’était un symbole mais tout avait commencé bien avant. Les Polonais, les Hongrois, avaient ouvert le rideau de fer plusieurs années avant. Il ne faut pas négliger l’émotion, qui est légitime, mais il faut aussi remettre les choses à leur place. Le régime soviétique était déjà mort-vivant en 1989. Et il a survécu encore deux ans après."

"Il a raison. Mais il faut bien avoir en tête que l’Europe s’est construite sous la protection des États-Unis face à la menace de Staline. Il n’y a pas de puissance à proprement parler dans l’ADN de l’Europe, juste des valeurs universalistes, qui souvent ne correspondent pas à la réalité. Je trouve le Président Macron courageux là-dessus, comme sur l'OTAN, par ses initiatives, ses prises de position. L’Allemagne le critique ? C’est normal, elle reste tétanisée par son passée et n’a pas d’intérêt à perdre sa puissance dans une réforme. Elle reste au centre de tout en Europe. Et la politique d’Angela Merkel reste une politique d’immobilisme. Il y a en fait un doute sur la garantie de protection américaine depuis des décennies. Les États-Unis ne veulent plus de l'OTAN depuis longtemps, et les Européens veulent y rester faute de mieux. Mais on ne peut plus compter sur les États-Unis, ce qu’Angela Merkel elle-même a compris dès sa première rencontre avec Donald Trump… Le discours de vérité d’Emmanuel Macron peut créer un déblocage, convaincre les Européens de former un pôle de défense autonome, quitte à se passer de l’Allemagne au départ du processus. Sinon, c’est quoi l’autre option ? L’apathie, le renoncement, rien."