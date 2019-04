Cinq milliards d'euros de baisse sur l'impôt sur le revenu : "il est difficile de parler de justice fiscale"

LCI - Cette baisse de l'impôt sur le revenu traduit-elle une recherche de justice fiscale de la part du gouvernement ?





Pierre Madec - C'est la suite d'un rééquilibrage. Nous avions démontré, après les annonces d'Emmanuel Macron de décembre 2018, faisant suite à la crise des Gilets jaunes, que l'exécutif cherchait à rééquilibrer ses politiques fiscales, orientées en faveur du capital jusque-là. Le budget 2019, comme nous l'avions démontré, était composé de plusieurs mesures favorables au pouvoir d'achat des classes moyennes : fin de la bascule des cotisations salariales vers la CSG, suppression de la taxe d'habitation, défiscalisation des heures supplémentaires, prime d'activité exceptionnelle... Les annonces du 25 avril ont confirmé cette tendance, pour des catégories de population qui avaient largement absorbé le choc fiscal de 20 milliards d'euros à partir de 2012.





Si cette annonce donne du pouvoir d'achat aux classes moyennes et classes moyennes supérieures, il est toutefois difficile de parler de justice fiscale quand on ampute l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt progressif. Le Grand débat a été l'occasion de discussions autour de l'impôt pour tous, tout comme il a permis de constater que, payé par seulement 43% des Français, l'impôt sur le revenu était trop concentré. Et que fait-on ? On décide de baisser son poids de 5 milliards d'euros sur les 75 milliards d'euros qu'il rapporte. Ce qui signifie que son acquittement va être encore plus concentré et que le système socio-fiscal sera plus injuste. Répondre à un besoin de justice fiscale passait aussi par le fait de faire payer davantage les plus aisés. Là, la mesure s'adressera, c'est vrai, aux classes moyennes, mais elle bénéficiera aussi aux ménages qui sont au sommet de la tranche à 30%, ceux qui déclarent 73.700 euros de revenu fiscal, et qu'il est difficile de considérer comme des classes moyennes.





Il faudra également regarder de près le calibrage de la mesure, pour que seuls les foyers situés exclusivement dans les tranches à 14 et 30% (contacté par LCI, Bercy a assuré que l'effet de la mesure serait "neutralisé" pour les contribuables situés dans les tranches de 41% et 45%, NDLR).